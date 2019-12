ANEF Magallanes condena indolencia de autoridades regionales, ante negativa de reintegrar funcionarias/os despedidos arbitrariamente

Rechazo absoluto es el que expresa la ANEF Magallanes, luego de que su directiva sostuviera una nueva reunión con el Intendente José Fernández D., para solicitar que éste realizara gestiones con las jefaturas directas de cada Servicio en los que hubo despidos, con el fin de llamarlas a reconsiderar la decisión y allanarse al reintegro de las/os funcionarios/as, de forma que estos reasumieran inmediatamente sus funciones, sin necesidad de pasar a otras etapas de denuncia en Contraloría y Tribunales. Se trata de casos previamente expuestos y que fueron también de público conocimiento, ante lo cual la primera autoridad regional informó que se mantuvo la negativa por parte de las autoridades sectoriales, razón por la que ANEF Magallanes manifiesta su repudio a la incapacidad de estos personeros de gobierno, para reconocer la magnitud de la situación, y la constante tozudez que les impide enmendar sus errores. Esto queda demostrado en la indolencia de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y la Directora del SERNATUR. Cabe señalar que a los casos presentados en un primer momento, se sumaron una profesional a honorarios de la Gobernación de Magallanes y un funcionario de Tesorería Regional. En este último caso, el directorio ANEF tomó contacto con el Jefe de la Oficina de Tesorería Regional, no existiendo disposición de modificar la decisión y/o los fundamentos enviados regionalmente, para el despido arbitrario acontecido en dicha repartición pública. Les recordamos que la judicialización de este tipo de casos, conlleva gastos para el Estado, y que somos las y los chilenos, quienes pagamos las indemnizaciones que se establecen en Tribunales, en favor de nuestras compañeras y compañeros, al determinarse lo que desde un inicio les advertimos y es que se trata de despidos injustificados e ilegales. No se olviden de que esto se paga con dinero del fisco, es decir del bolsillo de todas y todos los chilenos y no precisamente del bolsillo de quien comete la ilegalidad y/o arbitrariedad. En este contexto, valoramos positivamente la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que con fecha 26 de diciembre, ha resuelto acoger recurso de protección presentado por las dos profesionales de la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social, despedidas por la Sra. Liz Casanueva; generando una orden de no innovar en cada caso, en una clara señal de que la decisión de los despidos vulnera derechos fundamentales de estas dos destacadas profesionales, una con 5 y la otra con 11 años de servicio en la institución. Esperamos que este momento histórico que vive el país, sea observado por las autoridades de turno y puedan actuar en coherencia con lo que Chile y Magallanes necesita. Nunca más sin las / los trabajadores!!!

Punta Arenas, diciembre 27 de 2019.