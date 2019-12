El pronóstico público austral, prevé para mañana sábado 21 de diciembre; chubascos débiles en toda la región con excepción de la comuna de San Gregorio.

Las intensidades del viento serán débiles a normales de hasta 60 km/h.

Las temperaturas mínimas se estiman entre los 6° C. a 10° C., mientras que las temperaturas máximas estarán entre los 13° C. a 17° C.

El índice de radiación UV previsto para mañana será: 3-5 Moderado.