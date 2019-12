Concejal Carlos Soto de Porvenir formula fuertes críticas a desempeño de Gobernadora de Tierra del Fuego

El Concejal RN Carlos Soto por la comuna de Porvenir formuló esta tarde de miércoles 18 de diciembre fuertes acusaciones y críticas al desempeño de Gobernadora de Tierra del Fuego, a raiz de la difusión de un audio que registra una reunión sostenida por la primera autoridad provincial con los funcionarios de la Gobernación de esa provincia.

El Concejal Carlos Soto expresó que “Preocupante resulta escuchar, a través de este audio, que la Autoridad utilice formas alejadas del derecho y respeto de los servidores públicos, en un claro intento de defender su propia honra, con amenazas de expulsión o cese de funciones sin expresión de causa, solo por el simple hecho de no contar con la autorización previa de la Autoridad que representa al Gobierno y, de manera especial, al mismo Presidente de la República!!!

Es decir: ley mordaza???”

Más adelante, el concejal Soto anotó que “Lealtad política sin derecho a tener una opción u orientación ideológica diferente al Gobierno de turno???

Se condice esta actitud arrogante y autoritaria en un Gobierno democrático y que dice respetar el Estado de Derecho???

Habida consideración que las Autoridades designadas por el Presidente de la República “permanecerán en sus funciones” en tanto las mismas se extingan por las razones que el propio Mandatario pueda tener en consideración, sin expresión de causa alguna, puede haber alguna Autoridad auto atribuirse inamovilidad como lo expresa la señora Gobernadora con sus dichos que ella está “100% confirmada en su cargo… y serán los funcionarios que serán despedidos si no acatan sus órdenes…”

O es que las disposiciones sobre respeto y de los derechos de los trabajadores no rigen para los funcionarios de la Gobernación de Tierra del Fuego???”

El edil porvenireño manifestó que ” La arrogancia de expresar que le da lo mismo si es “querida” o no por la comunidad si ella se debe solo a la confianza del Primer Mandatario, no es acaso un discurso distinto o, al menos apartado, al que escuchamos a diario al Presidente de la República o al señor Ministro del Interior ??”

En su declaración, difundida a la prensa en Magallanes, el Concejal Soto expreso: ” Yo soy parte de este Gobierno, es verdad, pero lo que jamás haré es caer en la obsecuencia, cueste lo que cueste políticamente. Prefiero ser consecuente y decir de cara a la comunidad lo que me parece bien como todo aquello en lo que no estoy de acuerdo!!!…en eso he tenido siempre la misma actitud!!!…no me pierdo en eso!!! Puede alguien, con básica o elemental capacidad de disernimiento político referirse de manera tan poco decorosa a la relación existente entre la Autoridad Local y la a gubernamental, cómo la de un …”matrimonio….”

“Creo que esto no puede seguir ocurriendo en Tierra del Fuego !!!”, expresó el concejal Soto.

El edil porvenireño además, hizo referencia a las palabras de la Gobernadora en los siguientes términos: “Respecto a la relación Tabsa Gobernación, señalar que no es normal, razonable, prudente ni normal que un (a) autoridad de gobierno asuma y acepte explícitamente “diferencias Políticas con una Empresa Privada”, en su rol de representante del Estado, más aún del propio Presidente de la República!!!!”