De Chile Vamos a Chile Nos Vamos – Víctor Maldonado – Opiniones

20 “De Chile Vamos a Chile Nos Vamos”

 Preguntémonos sobre la situación en que queda el acuerdo constitucional luego de su aprobación en el Parlamento. Lo probable es que el acuerdo original se apruebe y los disensos entre derecha y oposición se mantengan. O sea, tenemos plebiscito (por lo tanto, Asamblea Constituyente) pero no tenemos paridad de género ni escaños reservados.

 El escollo, por supuesto, es la UDI. Así como no se le puede pedir peras al olmo, no se le puede pedir a la derecha que encarne la avanza social. Se pueden apegar “a la pata de la letra” en materia de acuerdo, y ese será el sentido común que recorrerá sus intervenciones en el Parlamento. Es una posición consistente.

 La oposición se ha ido convenciendo de sus propios argumentos a lo largo del debate. La paridad de género y la cuota indígena les parecen indispensable. Literalmente, se ha negado a poner el caso que ellas no sean aprobadas.

 ¿Es esta una situación inaceptable, que deslegitima el proceso? No lo creo. Lo que no es acuerdo es tarea política por cumplir. Hay cosas que se pueden consensuar y otras por las que hay que luchar por conseguir.

 Convirtamos, entonces, la discrepancia en tarea política. En acción destinada a cambiar la situación existente por otra que nos parece más justa y deseable. Si tal es la predisposición, lo que importa es tener un diagnóstico objetivo y un plan de acción efectivo y alcanzable. Ambas cosas necesarias y complementarias.

 Los resultados del debate sorprenderán a sus protagonistas. Si el gremialismo logra frenar las reformas en pro de paridad y cuotas a los pueblos originarios, provocará el mayor cambio en la representación política que hayamos visto.

 Si los pueblos originarios tuvieran cuotas, cada etnia votará por los suyos. Si no consiguen las cuotas, podrán conformar listas independientes que busquen el apoyo de todo aquel que rechace la exclusión. Muchos no mapuche votará por mapuche para verlos en la Convención Constituyente. El efecto se multiplicará.

 Si no se aprueba la representación paritaria, de todas maneras se llegará a un efecto similar. Puede que la ley no obligue, pero no habrá quién sea tan insensato que no lleve listas paritarias. Si bien la proporción de convencionales no será perfecta, será más justa que la actual composición del Congreso Nacional. Y ese camino no tiene retorno.

 Por su parte, la oposición ha promocionado la lista de independientes, pensado que sería bueno que, algunos de ellos, llegara a la Convención Constituyente. Pero no serán algunos los que lleguen. Su numero sorprenderá.

 Los partidos no gozan de gran prestigio. Pero los lemas de la movilización social sí lo son. Entre unos y otros, muchas personas no tendrán por donde perderse. Votarán por los lemas y los preferirán a los partidos. Hoy en día, en la calle, las banderas son mapuche y el canto es feminista. Por eso la política cambiará. A propósito, la derecha no se mantendrá unida porque se dirige a electorados diferentes. Votar juntos no es posible cuando las estrategias son distintas. El comportamiento de coalición se pierde y con ello la primera opción presidencial. De “Chile Vamos” se pasó a “Chile, nos vamos”. Hace poco ¿quién lo diría, no?

Víctor Maldonado R.

Nueva Constitución

Jaime Quintana destacó la habilitación del proceso constituyente luego de que el proyecto fuera despachado en el Senado, pese a que no se aprobó paridad de género ni cuotas para pueblos indígenas.

 Jaime Quintana, presidente del Senado (PPD)

 “Esto es un triunfo de los chilenos y por eso nosotros partimos agradeciendo a las chilenas y los chilenos que se movilizaron pacíficamente e hicieron posible que hoy día estemos abriendo esta página tan importante de nuestra historia”.

 “Esto no estaba en los libros de nadie hace 60 días atrás”, “intentó este Senado estar a la altura con un proceso que comenzó en el Senado y que terminó en el Senado”.

 Hoy “queda a firme el proceso constituyente y, por supuesto, queda visado el proceso del plebiscito para abril”.

 “Esta es una respuesta de altura que ha intentado dar la política chilena en momentos de crisis”.

 “Fue efectivamente hace poco más de un mes cuando fue justamente en la sala de lectura del Senado en Santiago donde se dio paso a este acuerdo que se venía con varios días de anticipación. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda de que el Senado va a honrar ese compromiso”.

 “Esperamos que esto salga lo mejor posible. Cuando se habla de la participación de los independiente, de una Constitución paritaria en temas de género, estos temas siempre estuvieron en la conversación del 15 de noviembre”.

 Sobre la reposición de las indicaciones en la comisión del Senado: “Yo me niego a asumir que esto sea testimonial. Hay mucha convicción de todos los que hemos presentado estas indicaciones. Estos temas siempre estuvieron en discusión, pero no quedaron en el acuerdo. Tanto es así que parlamentarios de RN votaron a favor indicaciones que, se dicen, muy similares. Si van a cuidar las señales internas y no cuidar las señales que la ciudadanía nos ha dado, creo que no estamos respondiendo adecuadamente a esta crisis”.

 Sobre una eventual similitud entre las indicaciones aprobadas ayer por ambas comisiones de Constitución: “se podrían entrecruzar en el camino. La señal que tenemos que dar es a la gente que está viendo ese debate. Probablemente muchos no se dan cuenta que estamos en el siglo 21, que es el siglo del feminismo en el mundo. Y por lo tanto yo llamaría a la derecha a reflexionar sobre lo que esto significa”.

 Sobre si está de acuerdo en implementar mecanismos de cuotas no solo en las elecciones: “La experiencia de las cuotas para inscribir candidaturas corresponde a un momento pasado. Creo que hoy nadie entendería que en una Constitución en la que estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea la más participativa en la historia de Chile -y esa es la validez del acuerdo finalmente- terminemos con una Constitución que no sea escrita de manera paritaria por los distintos géneros y tiene que ser con una regulación en la salida también”.