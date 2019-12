Detenido chofer que chocó contra barrera de contención en el Barrio Sur de Punta Arenas

Eran pasadas las 4 de la madrugada de este lunes y la cámara de seguridad instalada en una casa de calle Alessandri en el sector sur de Punta Arenas, captó el momento preciso, cuando un chofer perdió el control de su vehículo e impacta la barrera de contención que hace pocos meses habían instalado en el lugar.



Fue tal la violencia del choque, que el vehículo arranco de raíz toda la barrera de contención causando no solamente daños en la propiedad pública si no que a su vehículo, el mismo que un día antes se lo había obsequiado su abuelo.

Pese a que en este choque no se registró lesionados, el joven de 19 años, fue detenidos por Carabineros, puesto que guiaba el vehículo en estado ebriedad, y posteriormente recuperó su libertad.