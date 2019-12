El Presidente de los mínimos históricos – Víctor Maldonado – Opiniones

 Se discute el rol que debe tener el gobierno y el Presidente de la República durante el proceso constituyente. Piñera intervino en la promulgación de reforma constitucional que habilita este proceso, dando a conocer lo que, a su juicio, son las directrices básicas de la nueva Constitución. Varios lo criticaron.

 Sin embargo, parece mucho más interesante preguntarse sobre el rol que puede jugar más que interrogarnos sobre el papel de debiera cumplir. Los presidentes pueden influir por tres motivos: por el peso que tiene en la opinión pública; por la legitimidad que le otorga el haber impulsado un proceso; por sintonizar con las demandas que se expresan en una nueva constitución.

 Como se puede apreciar a simple vista, Piñera no es un factor determinante en ninguna de estos tres aspectos. Batiendo récord de falta de apoyo, siendo una decepción para su propio sector político, el peso específico que le asigne la ciudadanía en lo que viene es más que discutible.

 El cambio constitucional es una demanda que se le impuso a Piñera y que nunca alentó ni por asomo. El plebiscito de abril representa la imposición de una realidad sobre un programa de gobierno que ha quedado obsoleto. Piñera no es un impulsor, es un resistente y un resignado.

 El último que llega a un baile difícilmente decidirá sobre la música que se toca. Piñera es el antagonista al que todas las manifestaciones ciudadanas han apuntado, dedicándole una cantidad verdaderamente notable de poco halagadores carteles. En medio de una rebelión, el objeto del descontento no suele dictar cátedra cuando los rebeldes consiguen sus propósitos. Más bien les suelen suceder cosas desagradables. Sería un auténtico despropósito que intentara ahora fijar el rumbo de lo que sigue.

 Sin embargo, el actual mandatario influirá y mucho. Lo que proponga podrá provocar una reacción alérgica muy pronunciada. Es bien posible que uno de los centros de interés en el proceso constituyente sea el cambio del régimen político.

 La idea es cambiar lo que se considera un excesivamente marcado presidencialismo, por un régimen semipresidencial, donde el papel del jefe de Estado se encuentre separado del jefe de gobierno. De este modo, si el jefe de gobierno falla, existe la forma institucional establecida (el jefe de Estado) que permite la estabilidad del sistema político mientras la sustitución del primer ministro (o jefe de gobierno) se realiza.

 Nadie tendrá que recurrir a la legislación comparada para explicarlo. Piñera es un buen ejemplo de un mal desempeño. Si se dispusiera ahora de otras reglas, este camino, de manera normal y sin traumas, ya se hubiera producido.

 El presidente de los mínimos históricos tiene todo el derecho de opinar. Sería bien indigno y casi imposible que guardara silencio. Hasta hace muy poco a nadie se le habría ocurrido que hasta eso se le discutiera a Piñera. Su posición va a ser, en cualquier circunstancia, sumamente inconfortable. A realidad política se va a imponer sobre las formalidades. Un presidente sin rumbo, sin programa, sin prestigio y casi sin poder, quedará en evidencia a cada paso.

Víctor Maldonado R.

Acusación constitucional contra Guevara

La oposición se encuentra recopilando recopilar los antecedentes jurídicos para impulsar una acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

 Texto del documento en elaboración

 “El intendente Guevara ha violado la Constitución y las leyes, ya que si bien señaló que las personas podrían llegar el día viernes 20 de diciembre a la Plaza Italia, esto se hizo imposible por el ‘copamiento’ por parte de Carabineros en el lugar”.

 “La autoridad violó el Artículo 19 N° 13 de la Constitución, ya que su estrategia de mantenimiento del orden público no permitió el derecho a reunión”.

 Manuel Monsalve, jefe bancada diputados PS

 “El ministro ha tomado acciones para evitar ser acusado por omisión y ha radicado la acción represiva en el intendente. Creo que esa ha sido una decisión pensada, porque las acusaciones contra los intendentes solo pueden ser por acción y no por omisión”.

 Boris Barrera, jefe bancada diputados PC

 “Hemos estado aportando con antecedentes jurídicos y la DC es la que está articulando”.

 “Vamos a acusar primero a Guevara y veremos si las cosas cambian”.

 Ricardo Celis, jefe bancada diputados PPD

 “Tenemos certeza de que hay elementos jurídicos para una acusación”. “No hemos analizado, ni creemos que sea oportuno hoy avanzar en el tema con el ministro del Interior”.

Un error inapelable

Tras un cuestionamiento transversal, Sebastián Piñera tuvo que desdecirse de los juicios emitidos en su entrevista con CNN en Español: “no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento”.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “El Presidente insiste en responsabilizar a supuestas campañas internacionales”.

 Senador Alejandro Guillier (independiente)

 “¡Basta, presidente Piñera! Lo único falso es su negativa a reconocer las gravísimas violaciones a los derechos humanos… Deje de buscar enemigos donde no los hay”.

 “Un día dice que a él le maravillan las marchas y las movilizaciones. Después las demoniza y dice que son movidas por potencias poderosas y esto es una guerra. Ya eso habla de una persona que está un tantito desequilibrada”.

 Diputada Karol Cariola (PC)

 “Estamos en las manos de un presidente totalmente fuera de la realidad”.

 Sergio Micco, director del INDH

 “Los videos que hemos visto son en su inmensa mayoría verdaderos”, el tema clave es que “se han producido graves y muy numerosas violaciones a los DD.HH”.