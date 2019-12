En el marco de la conmemoración del descubrimiento del petróleo en Magallanes (29 de diciembre de 1945) el presidente del Sindicato de Profesionales de Enap Magallanes, Guido Kusanovic, junto con entregar su reconocimiento y saludo a los socios y trabajadores premiados por años de servicio, se refirió en primer término al duro momento que significó la desvinculación -iniciando el 2019- de muchos trabajadores de Enap Magallanes, catalogándolo como un hecho doloroso y traumático, que golpeó duramente a la organización sindical que lidera.

Frente a este mismo tema el dirigente de los Profesionales recordó que, “siempre se enarbolaron argumento económicos y en el transcurso del año se corroboró lo que el mundo sindical ya venía denunciando desde el año 2018: una serie de irregularidades que afectaron y comprometieron el patrimonio de la empresa”.

Kusanovic reiteró el llamado a actuar con tolerancia cero ante cualquier atisbo de corrupción, agregando que esta política debe ir asociada a un fortalecimiento de las instituciones internas de auditoría y compliance, “las cuales en el pasado por diversas razones no actuaron adecuadamente”, señaló.

El líder de los profesionales se refirió al estallido social y al rol que le compete a Enap en torno a los desafíos energéticos para la región y el país, que debiera plantearse la empresa en el corto plazo. “El acceso a una energía limpia y de menor costo debe llegar a todos los sectores y comunidades de la región de Magallanes. No pueden haber ciudadanos de primera o segunda categoría”, señaló categóricamente. De igual forma insistió en la responsabilidad de construir una solución energética para la comuna de Cabo de Hornos en Puerto Williams, donde hoy se siguen quemando bosques sub antárticos. “Como empresa tenemos el deber de ser facilitadores de una solución. En definitiva lo que queremos transmitir es que nuestra empresa debe retomar su rol estratégico y no temer a los desafíos que impone una sociedad que clama bienestar, energía limpias y justicia social”, concluyó.