Gana el que se divide menos – Víctor Maldonado – Opiniones

 La consulta municipal tiene un doble efecto porque devela las opciones ciudadanas presentes y, al mismo tiempo, acota las opciones políticas futuras.

 Lo más obvio de leer es lo primero (y por eso ha sido lo más comentado): el respaldo al cambio constitucional es amplísimo; la opción por la Asamblea Constituyente es una mayoritaria contundente; las prioridades ciudadanas se concentran en dar solución en las áreas de previsión, salud y educación.

 De esto no hay duda. Pero los efectos que señala el escenario político más probable son igualmente relevantes. Requiere, eso sí, un poco más de análisis. Porque lo que primero llama la atención es que la derecha no podrá mantener una posición única en el proceso que se abre para cambiar la Constitución.

 El sector que rechaza el cambio constitucional no es para nada despreciable. Puede atraer, con alguna facilidad, a la mitad de los votantes habituales de la derecha y que se identifican con su sector más duro. Hay razones de sobra para que la UDI quiera consolidarse en este espacio, buscando impedir que se desplace hacia sectores más radicalizados como el de José Antonio Kast.

 Lo interesante de la consulta nacional de los municipios es que se constata que el sector duro no es, en ningún caso, sinónimo del conjunto del oficialismo. No menos de la mitad de los votantes habituales de la derecha prefieren el cambio constitucional, implementado a través de una Convención Constituyente.

 En referencia a este último aspecto, otro sector de la derecha va a querer disputarle terreno al ámbito que hoy cubren los partidos más moderados de la oposición. Si se mira la votación de las comunas con alcaldes de derecha, considerando solo los resultados parciales de quienes usaron el voto electrónico, se verá que, aumenta el número de quienes optar por una convención mixta, pero no está muy distante de las cifras alcanzadas en las comunas con alcaldes de izquierda o centroizquierda.

 En otras palabras, ocurre que el comportamiento de quienes se quieren consolidar en el sector duro de la derecha difiere nítidamente de quienes buscan la representación de los moderados. Ambas opciones apuntas a electorados bien definidos a los cuales no pueden ni desean abandonar. Y no se les puede atraer simultáneamente. Discernirán distinto, se comportarán distinto y votarán distinto. No hay modo de converger.

 Lo bueno para la oposición es que la derecha estará divida en dos bandos, de ahora en adelante. Lo bueno para la derecha es que estará dividida solo en dos bandos. Si se quiere, diverge ordenadamente.

 Sabemos que la oposición no es homogénea. A su vez, tiene razones para apuntar a un electorado que quiere cambios. Pero empezando el análisis en detalle lo oposición suele dividirse. Y, si se deja caer en la tentación de profundizar diferencias puede dividirse por más de dos. ¿Predominará la unidad o considerará más interesante polemizar a su interior? Converger para convertirse en alternativa de poder es lo propio de la buena política. El que se aglutina más en lo que importa es el que gana. De eso depende todo.

Víctor Maldonado R.

La centroizquierda sin voz

Pepe Auth cuestionó la posibilidad de que se le pida dejar la bancada radical, calificando la situación como “insólita”.

 Diputado Pepe Auth (indep. PR)

 “Mi sector, que es la centroizquierda progresista, en la que he militado toda mi vida (…) creo que está sin voz propia, no está defendiendo sus convicciones con la fuerza que requiere y está siguiendo un cierto maximalismo o radicalismo de parte del Frente Amplio y del Partido Comunista en la Cámara, yo creo que muy atemorizado por la calle”.

 “Si la mayoría de la bancada de la que formo parte quiere mi salida, por supuesto que yo saldré sin ninguna dificultad (…) obviamente es la bancada la que tiene que comunicarme la salida, no es el partido, yo no milito en el Partido Radical y por lo tanto sus decisiones no me pesan”.

 “Es insólito que una bancada pida la salida de alguien por ejercer esa libertad de acción. Si hubiera habido una instrucción, tampoco había una definición del Partido Radical favorable a la acusación constitucional, las declaraciones previas eran más bien reticentes”.

 “Yo creo que estamos confundiendo a las redes sociales con la sociedad”.

Renuncia de Ubilla

La oposición expresó sus dudas de que la renuncia del aún subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hubiera sido por motivos personales.

 Diputada Maya Fernández (DC)

 Su salida de Ubilla “es tardía porque después de cuatro informes lapidarios en materia de violación a los derechos humanos y más los antecedentes que hemos conocido hoy a propósito la soda cáustica, creo que él debió haber renunciado hace mucho tiempo”. “Aquí hay responsabilidades políticas”.

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 “Es imposible pensar que esta renuncia no sea por el contexto en que se da, que es la peor crisis del estallido social del Gobierno y las renuncias de cargos claves como es el subsecretario del Interior no ocurren por accidentes o por razones personales, son políticas”.

 “Tengo entendido que su relación con el ministro Blumel no era de las más fluidas y, por cierto, Ubilla no era del equipo del actual ministro del Interior”.

 Diputado Gabriel Silber (DC)

 “No creemos pensar que aquí hay una suerte de pasada de cuentas respecto de la UDI en cuanto al rol de Renovación Nacional o más bien esta suerte de lejanía o de dejar caer al exministro Chadwick por parte del Gobierno en el proceso de la acusación constitucional”.

 “Es un paso necesario que haya un nuevo elenco que se haga cargo de las labores de orden público, pero también debe ir de la mano respecto a cambios necesarios en la institución de Carabineros”.

 Diputada Karol Cariola (PC)

 “Después de tres informes internacionales que indican las graves violaciones a los DDHH en los que claramente tiene responsabilidad el Gobierno de Chile, cuesta creer que el argumento para la renuncia del Subsecretario Rodrigo Ubilla sean motivos personales”.