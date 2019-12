La derecha después de la ruptura – Víctor Maldonado – opiniones

23 de diciembre de 2019: “La derecha después de la ruptura”

 Lo más llamativo del conflicto de la UDI con sus socios es que ninguno de ellos está equivocado. Cada cual actúa en coherencia con sus intereses y con sus compromisos previos. No ha existido mala intención ni mal comportamiento.

 Y lo que hace más difícil de solucionar este impasse es que, entre ambas posiciones, no hay soluciones de compromiso. No hay punto intermedio al que llegar. Los caminos divergen y no hay manera de producir la confluencia.

 ¿Como se puede producir una situación tan extraña en apariencia? Porque, tras los acuerdos con la oposición para dar viabilidad al proceso constituyente, cada socio quedó en libertad de acción para decidir cómo seguía.

 Era tan legítimo mantenerse en los acuerdos, sin dar el consentimiento a ningún otro aspecto (como lo entendía la UDI), cómo agregar complementos o adiciones según parecieran necesarios (como lo hizo RN).

 De modo que en esta discusión nadie miente, nadie ha traicionado al otro, nadie ha faltado a su palabra. Es más, cada cual puede argumentar y demostrar que ha actuado con patriotismo, poniendo los intereses nacionales por delante. Por eso, lo que más sorprende de esta situación es el acento que se pone en destacar las diferencias, sin un mínimo esfuerzo por entender el punto de vista del otro.

 Por eso la ruptura es más profunda de lo que parece. En cualquier otra circunstancia, las conversaciones posteriores hubieran avanzado a un acuerdo sobre las materias no resueltas. Concentrarse en esto hubiera sido prioridad. Sin embargo, ahora nadie tuvo razones suficientes para operar de esta forma, ni hubo elementos aglutinantes suficientes que llevaran las cosas a ese término.

 Hemos llegado a presenciar este conflicto público porque cada cual recepcionó nítidamente la opinión de sus electores y de sus líderes de opinión respectivos. Y las reacciones habían sido bien distintas. Para algunos ya se había cedido más, incluso, que lo deseable. Otros se sentían iniciando un camino que les permitía alcanzar apoyos más amplios. Ambos venían de concurrir a un acuerdo nacional, pero cada uno lo estaba viviendo de una manera muy diferente.

 Por otra parte, y esto es decisivo, el gobierno de Piñera no es experimentado como un punto de unión, del cual pueden esperarse directrices claras. Más bien se le ve como una dirección deficiente, una administración desgastada y un actor a ayudar más bien de alguien del que se puede esperar ayuda.

 Todavía cada cual puede recordar un pasado reciente, pero pasado al fin, en que el gobierno y el Presidente tenían la última palabra. Ya no es así.

 Para nadie es una certeza lo que ocurrirá en la próxima elección presencial. Para la derecha tampoco. Lo que tiene por seguro es que los partidos han de continuar en cualquier circunstancia. Si no se resguardan, nadie lo hará por ellos. De esta forma, cada uno quedó librado a su propio esfuerzo y nada más. Esta es una experiencia que nunca se olvida. La coyuntura pasará, las pases se harán con publicidad, las fotos mostrarán impecables sonrisas. Se guardarán las apariencias. Lo único distinto es que la ruptura ya se produjo.

Víctor Maldonado R.

Petición de renuncia del Intendente

Partidos y personeros de la oposición han pedido la renuncia del intendente metropolitano, Felipe Guevara.

 Texto del comunicado del PS

 “El acto de violencia extrema e inaceptable contra el joven Óscar Pérez, da cuenta del absoluto y total descontrol del actuar de las Fuerzas Especiales de Carabineros. El general Rozas tiene directa responsabilidad en estos hechos condenables y, por tanto, su permanencia en el cargo se hace insostenible”.

 “El intendente metropolitano, Felipe Guevara, ha sido imprudente en sus declaraciones y es co-responsable de los hechos acaecidos, más aún cuando el actuar policial responde a las instrucciones por él impartidas”.

 “Por ello, reiteramos nuestra exigencia para que el Gobierno destituya de forma inmediata al General Director, y restablezca el pleno cumplimiento de las normas legales y los protocolos Enel actuar policial. Asimismo, exigimos la renuncia del intendente Felipe Guevara”.

 “Reiteramos nuestro llamado al Gobierno a tomar todas las medidas necesaria para garantizar que la Fuerza Pública actúe en el marco del Estado de Derecho y con respeto irrestricto a los derechos humanos”.

 Declaración oficial del PPD

 “La desproporcionalidad de fuerzas y recursos no deja lugar a dudas: fue un claro intento homicida y no hubo intenciones de prevenir los eventuales desmanes. Esta es la consecuencia de las decisiones de la autoridad de Gobierno en la Región Metropolitana frente a la movilización ciudadana, que prefiere la represión en vez de canalizar de mejor forma el legítimo derecho de manifestación”.

 “Por lo mismo, exigimos la renuncia inmediata del intendente de Santiago, Felipe Guevara, y del director general de Carabineros, Mario Rozas, ya que es insostenible que ambos se mantengan en sus cargos ante un hecho que contraviene las recomendaciones que han entregado cuatro organizaciones internacionales de derechos humanos, que constataron las graves violaciones a los DD.HH. en Chile”.

 Gabriel Ascencio, jefe bancada diputados DC

 “A juicio mío, el intendente tiene que renunciar, no hay otra opción; tiene que dar un paso al costado. No concibo una autoridad con ese nivel de reacción emocional y mental, no lo concibo como autoridad a cargo de una zona tan importante como la Región Metropolitana. La responsabilidad debe ser ejercida”.

 “El Ministro del Interior tiene la obligación de querellarse a favor del joven atropellado. Por eso, queremos saber, también, cuáles son las responsabilidades que en este caso tuvo el ministerio. ¿Con quién habló el intendente; con quien se coordinó; lo hizo con Carabineros o con Interior? Hoy le envié una nota al Ministro Blumel, quiero que me explique cuál es la responsabilidad del ministerio en estos hechos; el ministro tiene que ponerse del lado de las leyes y de la Constitución, si se pone fuera, que sepa que tendrá responsabilidades políticas por ello”.