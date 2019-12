La región de Magallanes se prepara para el 2020 dialogando sobre Medio Ambiente

Bajo la premisa de que la crisis social también es ecológica, invitan a cerrar el año en dos conversatorios/talleres a realizarse este sábado y domingo en Punta Arenas y Porvenir. La actividad busca reflexionar sobre las principales problemáticas ambientales de la zona, la creación de un capítulo regional de la Sociedad Civil por la Acción Climática y una exposición sobre el Acuerdo de Escazú.

A menos de un mes de finalizada la COP 25 en Madrid y sin un balance positivo, las organizaciones con presencia regional Ciudadanos y Clima, Alerta Isla Riesco, INDH, además de las nacionales ONG FIMA y SCAC, han organizado estas instancias para traer el debate ambiental hasta Magallanes y convocar a la ciudadanía a ser parte de la solución a la grave crisis climática que se vive en el planeta.

Problemáticas locales que afectan a todo el planeta

“Si bien en Magallanes no se viven la intensa sequía que está afectando a gran parte del país y que conocimos recientemente en Encuentro y Coloquio de Cambio Climático realizado en UMAG de Punta Arenas y Porvenir en el mes de Noviembre, acá las problemáticas ambientales y sociales son diversas y no deben ser ajenas para nadie”, comentó Alejandro Núñez Guerrero, Fundador ONG Ciudadanos y Clima, encargado además de la UMAG en Porvenir.

El taller busca que los asistentes puedan identificar aquellas amenazas más graves para la zona y las estrategias para enfrentarlas. Es así, como en este contexto se plantea también crear una coalición de organizaciones locales que dentro de sus distintos ámbitos de acción, puedan mantenerse en comunicación, generar actividades de sensibilización /concientización en nuestras comunidades y trabajar coordinadamente en instancias de incidencia para empujar un desarrollo que sea acorde a la situación de emergencia climática y ecológica que se viven en el planeta.

“Aún persiste en algunas personas la idea de que el desarrollo puede ser a costa de la naturaleza, olvidando que nuestro bienestar depende de ella, como hemos observado en el sinnúmero de situaciones a lo largo de Chile, donde la estabilidad social se ha visto afectada por conflictos socio-ambientales. Por eso, los momentos de crisis son una oportunidad para replantearnos el país que queremos construir, y así tomar decisiones audaces que nos permitan trabajar de forma colaborativa hacia un desarrollo sustentable, que considere la dimensión ambiental y social en la toma de decisiones ”, señaló Gabriela Simonetti-Grez, defensora ambiental y gestora cultural.

Para ahondar en ese tema, se expondrá el Mapa del Conflictos Socio-Ambientales elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que recoge más de 100 conflictos a lo largo de Chile, incluyendo dos por minería de carbón en Magallanes.

Derechos Humanos y Medio Ambiente

Por último, se expondrá también sobre el Acuerdo de Escazú, el tratado sobre derechos humanos y medio ambiente que los países de América Latina y el Caribe, impulsados por Chile negociaron durante 6 años y que Chile todavía no firma, dando la espalda a las y los defensores/as ambientales, y a avanzar en alcanzar una mayores estándares de acceso a la participación, justicia e información en materia ambiental para nuestro país.

“Es tratado es muy importante no solo para Chile, sino que para todo el continente, pero todavía no logramos entender por qué nuestro país no lo ha firmado. Por eso es muy importante que las personas sepan bien de qué se trata, y que exijan primero su firma y luego su ratificación”, explica Constanza Dougnac, Coordinadora de Comunicaciones de ONG FIMA

Coordenadas:

Punta Arenas: Sábado 28 de Diciembre a partir de las 16 hrs. En el 4º Piso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes de Punta Arenas.

Porvenir: Domingo 29 de Diciembre a partir de las 15 hrs. En el Centro UMAG.

Actividades gratuitas y abiertas a todo público:

Inscripción y Consultas al email: alejandro.nunez@umag.cl