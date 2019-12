Las sirenas han empezado a cantar – Víctor Maldonado -Opiniones

26 de diciembre de 2019: “Las sirenas han empezado a cantar”

 En los medios de comunicación de derecha está repitiéndose un análisis muy simple que encubre una decisión ya tomada. Nos dicen que los que hacen uso de la violencia son grupos organizados que mantienen un control de la calle cuando se lo proponen. Puede que ahora estén en reflujo, pero retornarán en marzo haciendo de la situación otra vez muy compleja.

 Pasan a decirnos que el calendario electoral, que parte en abril con el plebiscito, requiere de un clima de normalidad que no tenemos.

 Nos informan que todas las instituciones han fallado. El Parlamento legisla al gusto de los que presionará más desde las graderías, las encuestas y las muchedumbres. El gobierno está sobrepasado. Piñera no tiene el control de la situación, el transcurrir de los acontecimientos lo dejará, cada vez más, en calidad de observador sin respaldo, sin programa y sin capacidad resolutiva.

 Lo extraño de estos análisis es que dejan en suspenso la conclusión natural de todo este depresivo cuadro. Pero este silencio es falso. Lo que están diciendo es que hay que usar una fuerza represiva tal que sí se controle el orden público. Y si eso requiere suspender el calendario electoral, bueno, que se le va a hacer. Tampoco se sacrifica tanto porque, como ya nos dijeron, el proceso no disponía de las condiciones que lo hagan posible.

 Que los análisis se detengan aquí no es casual. Lo que con ellos se insinúa es que hay que sanear una institucionalidad completa que se ha descarriado, por lo cual suspenden derechos, primero en la emergencia y, luego, de manera preventiva. Las sirenas han empezado a cantar. Antes esto, lo primero no es averiguar qué están haciendo y preparando los otros, sino que estoy dispuesto a hacer yo. Los escenarios en que predomina la violencia y la contra violencia existen y son posibles. La pregunta es si vamos a dejar que todo vaya por el carril que muestran como predicción aquello por lo que optan.

 No se trata de ver cómo está la “correlación de fuerza” para sumarse a los que vayan ganando. Se trata de saber qué haremos en cualquier circunstancia. Sin importar para donde soplen los vientos. La pregunta es sobre lo correcto no sobre lo fácil, lo oportuno o lo oportunista.

 No es verdad que, porque exista la violencia, los que buscan la paz han de retirarse hasta que “alguien” solucione el entuerto. Para defender la paz no hay nadie más que nosotros, los que vemos los peligros y podemos unir esfuerzos para enfrentarlos.

 Ojalá el ambiente para las votaciones sea el mejor. Pero si no es así, igualmente hay que hacerse presente. Países en guerra o en conflictos armados de todas formas encuentran la entereza para ir a las urnas. ¿No lo haremos nosotros que enfrentamos de esa forma a un dictador?

 Cuando se acaba el horizonte de esperanza lo único que queda son los temores del presente. No es cierto que todo lo que viene es malo. Lo será si dejamos que ocurra. Todos nosotros hemos gozado de un largo periodo de democracia, ahora tenemos que demostrar que la merecemos.

Víctor Maldonado R.

Contenidos de la nueva Constitución

Heraldo Muñoz, se refirió al proceso constituyente y entró al debate sobre contenido de la nueva Constitución

 Heraldo Muñoz, presidente PPD

 Veo “muy fuerte” el plebiscito de entrada del 26 de abril: “Lo veo bien y creo que además el proceso fue lo que correspondía a la institucionalidad”. “Se optó por el mejor camino” al ser la ciudadanía quien decidiera, ya que sino “esto no sería viable”.

 El proceso constituyente “favorece mucho al debate que habrá porque hasta ahora no hemos hablado de lo que se va a construir: ¿cuál será contenido de la nueva Carta Magna”. “me gustaría hablar del tipo de régimen político”.

 “Me gustaría que termináramos con el superpresidencialismo que tenemos en nuestro país y tuviéramos un régimen semipresencial como en Francia, donde tienes un Presidente fuerte y un primer ministro que también es muy fuerte en la política interna”.

 Este régimen político “permite enfrentar situaciones como la que vivimos ahora sin tener a un Presidente con un 10% (de aprobación)”.

Campaña para el plebiscito

Las colectividades de centroizquierda ya comenzaron a diseñar sus estrategias para enfrentar los próximos comicios asociados al proceso constituyente.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “Es claro que la oposición debe enfrentar la elección de octubre con la mayor unidad; sino se facilitaría la elegibilidad de los postulantes de derecha. Y promoveremos una campaña coordinada de la oposición para abril”.

 David Morales, secretario nacional DC

 “En enero vamos a iniciar un despliegue en regiones para buscar a los mejores candidatos. La idea es buscar mujeres y jóvenes, que sean candidatos por primera vez”.

 “Se iniciaron las conversaciones con los demás partidos de oposición, particularmente con quienes han sido nuestros aliados históricos, para ver qué puntos de encuentro tenemos de cara a construir una lista común en materia constituyente”.

El gobierno en el proceso constituyente

Sebastián Piñera promulgó la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, comenzando el debate en torno al rol del Gobierno en este proceso.

 Iván Flores presidente de la Cámara de Diputados (DC)

 “Que se haga de buena manera, con transparencia, con precisión y sobre todo con amplitud”. “Yo espero que, ahora que el Presidente le puso la firma a un proceso que se radicó 100% en el Congreso Nacional, se sume y sea mucho más activo de lo que ha sido hasta la fecha”.

 “Hay que colocar recursos: diseño, decisión, apoyo. Eso requiere claramente de la participación y decisión de todos los poderes del Estado, y si bien es cierto que la ciudadanía por sí misma se ha venido informando de lo que es una Constitución, otra cosa es la necesidad de informar cómo va a ser el proceso”.