Ministerio del Deporte premió a 170 deportistas, en año récord de medallas para Chile

Impulsados por el histórico resultado logrado en Lima, con registro de 50 medallas panamericanas y 34 parapanamericanas, el Gobierno de Chile premió a 170 deportistas y repartió la mayor cifra de recursos destinada para quienes consiguieron logros deportivos internacionales.

Acompañada por el Subsecretario, Andrés Otero; la Directora Nacional del IND, Sofía Rengifo; el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, 170 seleccionados nacionales y los presidentes de los Comités Olímpico y Paralímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica y Ricardo Elizalde, respectivamente, la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez, encabezó este miércoles la ceremonia de los Premios Chile Compite 2019, en la que se galardonó a todas las actuaciones deportivas chilenas destacadas en el ámbito internacional durante este año.

En la tradicional ceremonia anual del Mindep, se realzó la gran temporada que vivió el deporte chileno, en un contexto donde destacó la presencia de 53 deportistas pertenecientes al programa Promesas Chile. En la oportunidad se premió a 170 especialistas por los logros alcanzados este año en campeonatos mundiales, sudamericanos y panamericanos específicos; y a los 84 medallistas panamericanos y parapanamericanos que anotaron, respectivamente, la mejor cosecha histórica para el país, en esta cita continental.

Y este 2019, el Estado les destinó un monto inédito y récord: Un millón de dólares a repartir como incentivo económico a las medallas internacionales obtenidas por nuestros deportistas. Ello se suma a los 50 millones de dólares anuales que el Mindep le entrega al deporte en Chile, que equivale al 95% de los recursos.

En la ceremonia que se realizó en la explanada del Centro Cívico de Vitacura, el nadador paralímpico Alberto Abarza recibió el Premio Nacional del Deporte 2018. Abarza se adjudicó un total de $55.364.185, que se desglosan de la siguiente manera: $43.517.700 por su tres medallas de oro y dos de plata en los Parapanamericanos; y $11.846.485 correspondientes al Premio Nacional del Deporte.

“Me llena de emoción. Los deportistas paralímpicos hacen un esfuerzo doble. Han logrado la igualdad, se lo merecen. Trabajamos para que tengan los mismos reconocimientos y espacio en la toma de decisiones”, destacó la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

Por su parte, Alberto Abarza declaró que “estoy feliz y orgulloso. No esperaba esta sorpresa, me dejaron sin palabras, porque jamás imaginé que el premio me lo entregaría mi hija, la Beccieé. Espero que el deporte siga creciendo en nuestro país y que todos mis compañeros tengan un 2020 repleto de buenos resultados”.

La Ministra Pérez destacó que “hace ocho años el Presidente Piñera, durante su primer mandato, presentó el Plan Olímpico. Estos resultados nos refrendan que la planificación y la responsabilidad son el camino correcto. Después de dos ciclos olímpicos, los resultados están a la vista de todos. Ahora redoblaremos esfuerzos para que en Santiago 2023 nuestros deportistas alcancen un nuevo récord histórico de medallas”.

PREMIOS ESPECIALES 2019

Este año los premios especiales fueron para Nicolás Massú como “Ex Deportista Destacado”. El viñamarino, quien fue doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, hoy sigue aportando al desarrollo del tenis como Capitán del equipo de Copa Davis y como DT del austriaco, Dominic Thiem.

La portera, Christiane Endle, quien tuvo una tremenda temporada en su club, el Paris Saint Germain y al mando de la Selección Chilena en el Mundial de Francia, fue homenajeada como “Consagración Deportiva” y si bien no pudo participar por encontrarse entrenando en Francia, envió un video agradeciendo la premiación.

Leyla Musalem, la incombustible tenista senior de 71 años y que esta temporada se ubicó en el N° 1 del ránking mundial, recibió el reconocimiento a la “Deportista Master”.

Otra chilena que se llevó un galardón fue la nadadora en aguas gélidas, Bárbara Hernández, quien gracias el cruce del Canal de la Mancha y a su destacada actuación en un torneo en Siberia, fue premiada en la categoría “Disciplina No Olímpica”.

Finalmente, el consagrado velerista, Alberto González, siete veces campeón mundial de navegación a vela y seis veces medallista panamericano, hizo suyo el prestigioso reconocimiento a la “Trayectoria Deportiva, Sergio Livingstone”.