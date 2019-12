Piñera, estable dentro de su gravedad – Víctor Maldonado – Opiniones

“Piñera: estable dentro de su gravedad”

 Sebastián Piñera está completando los dos meses con los peores resultados, en cuanto a popularidad y respaldo ciudadano, que haya conseguido Presidente alguno desde la recuperación de la democracia.

 En la encuesta Cadem, la aprobación a la gestión del mandatario se mantuvo en un 13 por ciento, sin diferencias con respecto a la semana anterior. Pudiera pensarse, entonces, que se encuentra “estable dentro de su gravedad”.

 Pero esto es más apariencia que realidad. Un régimen presidencial se sostiene sobre la base a la capacidad de conducción que le imprime su primera figura. En el caso de atravesar por una mala temporada, el sistema aún puede resistir si existe la capacidad de recuperación que exhiba el Presidente. Pero esa posibilidad ha dejado de ser vista como algo posible por la mayoría.

 Piñera no puede decir que le hayan negado todas las oportunidades que se podía esperar, en tiempos de crisis. No más de una oportunidad, el país espero el mansaje de Piñera en búsqueda de una guía segura en medio de la inestabilidad En cadena nacional, en horario estelar, con todos escuchando. No dijo nada. Nada.

 Lo único bueno que se llegó a decir de su silencio de fondo, oculto en su usual hilvanado de lugares comunes, es que, al menos, en la oportunidad más crítica, no sacó los militares nuevamente a la calle. Pero no excederse en los errores no es suficiente. Por eso, en la última vez que se dirigió al país, la audiencia bajó ostensiblemente. Ya nadie esperaba nada importen del ejercicio constante de la banalidad repetida hasta el cansancio.

 ¿Por qué no es posible una recuperación? Porque el tiempo no alcanza. En nuestros gobiernos, el primer año es para presentar iniciativas, el segundo es para concretarlas, el tercero es para mostrarlas y el cuarto es para abrochar y cerrar.

 En este caso, en el primer año se perdió el tiempo, en el segundo año se perdió el rumbo, en el tercer año se entrará en variadas elecciones y en el cuarto estaremos en una situación política que era imposible de prever en la partida.

 Un extraviado no le sirve de guía ni a sí mismo. Propiamente Piñera no es abandonado por los demás. Lo que ocurre es que los demás no lo pueden seguir, simplemente porque no va hacia ningún lado.

 Gente muy mal pensada dice que hemos llegado a esta situación debido, en parte, a la nula capacidad de empatía que tendría el Presidente. Dicen que no le interesa nadie y que es incapacidad de tener sentimientos. Un autista emocional. ¡Cómo pueden decir eso!

 En reciente entrevista, el Mandatario planteó que “me duele este bajo apoyo, porque uno como Presidente de Chile, desde el primer día… lo único que hace es trabajar arduamente para mejorar la calidad de vida de los chilenos”. Eso es pura emoción. En momentos en que hay tanta gente que sufre, aquí hay alguien preocupado porque no reconocen su esfuerzo. Piñera ama a Sebastián y es un amor profundo y correspondido. ¡Que lo sepan los mal pensados!

Víctor Maldonado R.

Convención Constituyente

La comisión de Constitución de la Cámara aprobó la reforma que habilita el proceso constituyente, aprobando paridad de género y cuotas para pueblos indígenas. El gremialismo votará en contra del plebiscito si sus pares de Chile Vamos apoyan aquel punto en la Cámara.

 Diputado Matías Walker (DC)

 Haciendo un llamado al Presidente Piñera a asegurar los votos de Chile Vamos para respaldar esta iniciativa: “Es la hora de la generosidad, llamo al Gobierno del Presidente Piñera a dejar de tomar palco en esta discusión, involucrarse, y que el Presidente se convierta en el líder de su coalición política y llame a los parlamentarios de Chile Vamos a aprobar esta histórica reforma constitucional”.

 “Hay un sector mayoritario de la UDI más interesado en mantener la Constitución del ’80 que en darle una salida a la crisis”.

 Desde la UDI “su presidenta, su jefa de bancada, sus diputados le dijeron derechamente a RN y a Evópoli que si ellos insistían en apoyar estos temas complementarios” van a votar en contra del plebiscito del 26 de abril.

 “Hay un sector mayoritario de la UDI, que es el sector más conservador, que está más interesado en mantener la Constitución del ’80 que en darle una salida a la crisis social, política, que estamos enfrentando, porque de otra forma no me lo explicó”.

 El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre “no se pone en riesgo (…) porque se vota por separado”.

 “El que quiere votar a favor del plebiscito del 26 de abril, la reforma constitucional, vota a favor, y el que quiere votar en contra -que lo lamentaría mucho- las normas transitorias para que esa convención tenga más mujeres, tenga representantes de los pueblos originarios, tenga más independientes, lo puede votar en contra. ¿Cuál es el problema?”.

Proyecto de pensiones

Los presidentes de ambas cámaras pidieron al gobierno que no continúe con la tramitación de la reforma de pensiones o simplemente que retire el proyecto.

 Jaime Quintana, presidente del Senado (PPD)

 “No podemos seguir parchando proyectos. Por eso le hemos dicho con mucha claridad al Ejecutivo, que no hay condiciones para seguir tramitando el proyecto que hoy está en la Cámara. Aquí se requiere una reforma estructural al sistema de pensiones, hay que mirar todas las propuestas y esto tiene que ser con la ciudadanía, no puede estar afuera el movimiento social”.

 “Hay un sentido de urgencia, esperamos que durante las próximas semanas o meses tengamos una definición más clara. Efectivamente, aquí también se requiere una hoja en blanco, si de verdad queremos ofrecer un sistema de pensiones que satisfaga las expectativas de nuestros adultos mayores”.

 “La respuesta del ministro fue bastante positiva, se valora este grupo de trabajo. Es más, frente al planteamiento que le hemos hecho él se ha comprometido a entregarnos una respuesta durante la semana. Entiendo que lo va a conversar con el presidente ahora mismo”.