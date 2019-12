Tribunal Constitucional rechazó demanda de jubiladas de Antofagasta y Punta Arenas para retirar sus fondos desde la AFP

Este jueves 19 de diciembre, tras extensos alegatos el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) comunicó que negó, de manera unánime, que dos mujeres retiren sus fondos de AFP, zanjando así la polémica sobre la posibilidad que cotizantes puedan disponer de tales fondos para otros propósitos que no sean previsionales.

La profesional de la salud de Punta Arenas -de 60 años e iniciales B.V.F.- afectada por esta decisión, cotiza en una AFP desde hace 40 años y aún ejerce su actividad laboral.

Ella calcula que al jubilar recibirá $208.000, aproximadamente, monto con el que le será imposible costear todos sus compromisos económicos (deudas, gastos básicos y de salud, compromisos familiares, entre otros).

La trabajadora magallánica expresó en la demanda presentada ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas: “Las necesidades que tengo son poder solventar mis gastos, (…) la pensión no me alcanzaría para vivir y mantener mi nivel de vida, teniendo que posiblemente después endeudarme, rebajar mis gastos en consumo, buscar otro arriendo y un sinnúmero de problemas que no debería enfrentar una persona de tercera edad”.

B.V.F subrayó que actualmente sus ingresos se destinan al pago de deudas.