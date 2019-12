Un gobierno en repliegue – Víctor Maldonado – Opiniones

 El Presidente Piñera mantiene un amplísimo rechazo de su gestión, sus intervenciones son poco escuchadas, y cada vez merecen menos comentarios. El candidato presidencial mejor posicionado de la derecha, Joaquín Lavín, da un paso al costado: “busqué ser Presidente de Chile en algún momento, pero ya no”. Dos subsecretarios de confianza en áreas clave renuncian a sus puestos. El intendente de La Araucanía, zona de alto conflicto, también presenta su dimisión, con lo cual no desaparece el conflicto, sino que el intendente.

 Todas estas son señales de que la derecha está en repliegue. El escenario que se está consolidando corresponde mucho más a la de una administración en su semestre de salida. Nunca ha sido el ambiente de mitad de período.

 Al mismo tiempo, los conflictos entre los partidos de la coalición gobernante no solo no son imposibles de ocultar, sino que ocupan los titulares de la prensa.

 La razón es doble: por una parte, los partidos oficialistas tienen electorados distintos (uno más duros y autoritario, el otro más colindantes con el centro) y estos asumen opciones distintas en aspectos centrales. Es lo que está empezando a quedar demostrado en el debate por la nueva Constitución. Por otra parte, la derecha no está teniendo en el gobierno un arbitro que medie en sus diferencias. Pesa poco, orienta poco y aglutina menos.

 Un deterioro igual de persistente en el periodo que sigue, simplemente no es sostenible. Es demasiado largo el lapso que queda hasta la entrega del poder. Se requiere una recuperación de la capacidad de ejercer gobierno y de darle gobernabilidad al país.

 La oposición puede tener toda la voluntad de colaboración para superar la crisis, lograr que se apruebe una legislación amplia pro equidad, puede posibilitar un cambio constitucional con participación ciudadana. Nada de esto alcanza para darle estabilidad a nuestra democracia.

 Por ahora, las diferencias parecen posibles de subsanar con buenos oficios de las dirigencias de partido. También una retirada simulada como la de Lavín más parece una táctica para capear el temporal que una decisión a firme. En el gobierno esperan siempre retomar la iniciativa ahora que la movilización social callejera está amainando.

 Pero se equivocan. Los problemas que no se procesan no desaparecen. Cuando la buena política se repliega, la violencia vuelve con más fuerza. Lo que perecía la paz era un paréntesis.

 Una cosa es cierta: la recuperación no la aportará el actual mandatario. Lo que está fallando no algo táctico. El repliegue se produce por un agotamiento del diseño político que llevó a una derecha a alcanzar al poder.

 El proyecto de Piñera era la administración de la prosperidad dentro de un modelo que era aceptado o tolerado por la población. Es la expresión máxima del estatus quo. Eso terminó y con ello el mundo al que pertenece Piñera. Él sigue en la Presidencia pero es ya un personaje del pasado. Se termina la resignación, se acaba la base de sustentación. Tendrán que seguir buscando.

Víctor Maldonado R.

Nueva Constitución

La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que habilita el proceso constituyente, pero se rechazaron las indicaciones sobre igualdad de género, pueblos originarios e independientes.

 Diputado Manuel Monsalve (PS)

 “Hoy vivimos dos realidades. La primera es que una amplia mayoría del Congreso, incluido el Frente Amplio y la UDI, ha concurrido a aprobar la apertura de un proceso constituyente. Pero lamentablemente en esta votación no incluyó la paridad de género, pueblos originarios e independientes”.

 “Aquí quiero hablarle al Presidente, porque le ha dado un portazo a la paridad de género, a los escaños reservados para los pueblos originarios y para los independientes, porque los que votaron en contra son los diputados y diputadas del Presidente Piñera”.

 “Quiero hacer un llamado al Presidente Piñera. Que usara lo poco que le queda de liderazgo para darle a Chile una apertura”.

 Diputado Gabriel Ascencio (DC)

 “Votamos hoy los democratacristianos a favor, honrando el acuerdo alcanzado para seguir intentando construir aquel Chile que nos exigen los compatriotas que hicieron despertar a este país (…) la bancada vota a favor del acuerdo político para la nueva Constitución por convención constituyente, por la paridad de género, por la adecuada representación de nuestros pueblos originarios e igualdad de oportunidades independientes”.

 Diputada Loreto Carvajal (PPD)

 “No estamos solicitando paridad en condición de minoría, sino por ser la mayoría” “Hoy día la mujeres debemos tener el espacio, somos mayoría en este país, no solo queremos estar incluidas en la redacción de una nueva Constitución: tenemos el derecho legítimo a ser parte de la discusión de lo que va a ser la normativa futura para el país. No estamos solicitando paridad en condición de minoría, sino por ser la mayoría de este país”

 Diputado Alexis Sepúlveda (PR)

 “Necesitamos los votos de la derecha para abrir este proceso”. Le digo a “los amigos del Partido Humanista, la presidenta (de la colectividad, Catalina Valenzuela) estuvo hasta prácticamente las 10 de la noche en este proceso constituyente, su única intervención fue por los 2/3, nada respecto de otros temas (paridad, independientes e indígenas). ¿Y resulta que ahora es una cocina y estuvieron a punto de firmar? ¿O sea comí, lo pasé bien y no pagué la cuenta?”.

 Diputada Camila Vallejo (PC)

 “Queremos una asamblea constituyente” “El acuerdo lo hicieron rápido porque tenían miedo, porque había miedo de la presencia militar en las calles, porque estaba la amenaza el golpe de Estado que no sé la verdad de dónde la sacaron (…) no es un acuerdo de la gran política, es fruto de una debilidad política”.

 “Queremos una asamblea constituyente porque queremos que sea soberana y representativa del pueblo de Chile. Vamos a votar a favor de la paridad, del plebiscito y de escaños reservados”.

