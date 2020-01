11 familias beneficiadas en Natales por soluciones habitacionales del programa Habitabilidad del FOSIS

Hasta Puerto Natales llegó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva Méndez, para participar de la ceremonia que marcó el hito de término del programa Habitabilidad de FOSIS, el cual busca contribuir en el mejoramiento de viviendas y entornos de las familias, además de fortalecer y potenciar en los participantes conductas que generen y mantengan hábitos saludables en las viviendas.

Fueron 11 las familias de la comuna de Puerto Natales, pertenecientes a los subsistemas Chile Solidario y Seguridades y Oportunidades, quienes recibieron en total más de 50 soluciones en sus hogares para potenciar las posibilidades y oportunidades de desarrollo, inclusión e integración social en la dimensión de habitabilidad.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia, Liz Casanueva Méndez dijo: “Como Gobierno estamos preocupados de las personas que más lo necesitan y este programa va en ayuda directa a ellos, de personas que no tienen la posibilidad de mejorar la infraestructura de su casa, de arreglar su baño, mejorar la aislación, hacer una nueva habitación o adecuarla para algún integrante que tenga dificultad en su movilidad, esto dependiendo de la necesidad. Habitabilidad es un programa que sin duda mejora la calidad de vida de las familias y les entrega más dignidad a sus vidas y sus hogares.”

Así mismo Almerinda Mansilla Aguilar, beneficiaria que vive con su hija y dos nietos, a quién el programa le arregló su baño expresó: “realmente daba no se qué cuando llegaba una persona, porque a mí me daba vergüenza, pero ahora me lo dejaron bueno, me lo arreglaron”, alegre dijo: “estoy contenta y también la gente, las 11 viviendas que arreglaron también, yo compartí con ellos y me contaron que estaban muy contentos, porque que uno lo haga realmente solo, cuesta.”

Más de 53 millones de pesos fue la inversión del Estado para materializar por medio de la entrega de un servicio integral, que durante 12 meses contó con talleres de formación en hábitos de vida saludable concerniente al uso y autocuidado de la vivienda y entorno, además de las soluciones constructivas y de equipamiento en cada hogar.