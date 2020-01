14 internos del Centro Penitenciario de Punta Arenas reciben su certificado como instaladores de calderas

La Seremi del Trabajo, junto al Seremi de Justicia, la directora (s) de Sence Magallanes y el director (s) de Gendarmería fueron parte de una emotiva ceremonia de entrega de diplomas que busca lograr la reinserción laboral de los internos.

“Quiero empezar de cero y hacer las cosas bien, tomar buenas decisiones, y reinsertarme en el ámbito laboral y con estas herramientas que nos enseñaron espero poder hacerlo”, fueron las palabras de Juan Contreras, quien formó parte del grupo de 14 internos de la Cárcel de Punta Arenas que esta mañana recibieron sus diplomas tras concluir el curso de Instalación y mantención de calderas, gracias al programa +R derivado de la alianza entre Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).



Este fue uno de los sentidos testimonios que entregaron los alumnos durante la ceremonia de certificación desarrollada en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas y que contó con la participación de la Seremi del Trabajo, Victoria Cortés; el Seremi de Justicia y DDHH, Fabián Mella; la directora (s) de Sence Magallanes, Maribel Márquez; el director (s) de Gendarmería de Magallanes, Comandante Dan Toro Arévalo; y el alcaide del recinto, capitán Luis Suazo López.



A juicio de la titular del Trabajo de la región, “cursos como este cumplen un rol fundamental en la sociedad relacionado con la inserción laboral de los internos que ahora cumplen una condena, pero que en algún momento van a salir en libertad en busca de una nueva oportunidad y para eso tienen que salir de aquí capacitados con nuevas herramientas que les permitan no volver a delinquir. Este es un proyecto que costó más de 11 millones de pesos para capacitar a 12 hombres y 2 mujeres en el oficio de instalación y mantención de calderas, que tiene un alto nivel de empleabilidad y, con ello, desde el gobierno del Presidente Sebastián Piñera esperamos ser un aporte efectivo para ellos”.



En palabras del Seremi de Justicia, “esta actividad se enmarca en el proyecto +R impulsado desde el ministerio de Justicia a través de Gendarmería de Chile y que busca poner el foco en Más Reinserción y Más Seguridad. Para que haya una sociedad más segura es importante que los procesos de reinserción sean efectivos y, para ello, las personas privadas de libertad requieren herramientas adecuadas. De ahí la importancia del Ministerio del Trabajo, de Sence, la empresa privada y las organizaciones civiles que nos están colaborando en esta tarea”.



Según explicó la directora regional de Sence, este programa permitió la capacitación de los internos por un lapso de dos meses, en materias teóricas y prácticas, además de la capacitación en habilidades blandas. Tras lo cual, el servicio tiene la tarea de lograr la inserción laboral de la mayor parte de los capacitados, siendo este el objetivo principal del programa.



Tanto el desarrollo como el contenido del curso fue altamente valorado por los internos, quienes están esperanzados de poder reiniciar sus vidas con el apoyo de estas herramientas. Hernán Herrera, fue parte de los alumnos que expresó su agradecimiento por esta oportunidad.



“Este curso ha sido enriquecedor para mí como persona y sé que también para mis compañeros y es muy importante, porque nos hizo ver las capacidades que nosotros tenemos en nuestra vida y cómo desenvolvernos. Hemos entendido que no todo será color de rosa, siempre hay dificultades, también va a haber un rechazo hacia nosotros por haber tomado malas decisiones (…) la sociedad no necesita personas que hagan más daño, hay personas que están destruyendo y yo no quiero ser parte de eso, sino que quiero reconstruir, por mí y por mi familia. Por eso, agradezco las puertas que se me abrieron y espero lograr algo positivo”, fue su reflexión.



El programa +R, como parte de las medidas del Presidente Sebastián Piñera en materia de reinserción social y seguridad, busca reforzar la colocación laboral de personas que han sido privadas de libertad a través de la formación en oficios de alta empleabilidad.



Según estudios de Gendarmería, quienes participan en este tipo de programas y otros de capacitación laboral y trabajo, disminuyen la tasa de reincidencia a un 22,2%, de ahí la importancia del trabajo posterior de colocación laboral a cargo de Sence y los servicios colaboradores.