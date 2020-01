Diálogos ciudadanos se realizan en la Gobernación Provincial de Magallanes

Gobernador provincial valora los diálogos ciudadanos que se están realizando en el marco de la contingencia nacional.



Una serie de diálogos ciudadanos en el marco de la contingencia nacional, destinados a conocer el sentir de la comunidad con respecto al movimiento social que se vive en el país, se han estado realizando desde la gobernación provincial, como asimismo en las Secretarías Regionales Ministeriales.

Así lo dio a conocer el Gobernador de la Provincia de Magallanes, Homero Villegas Núñez, quien valoró los encuentros que han permitido recoger el sentir y las inquietudes de la gente en cada comuna.

“Hemos realizado diálogos con vecinos y vecinas de la comuna y han sido sumamente provechosos. Han sido diálogos sinceros en los cuales los participantes han hablado desde los sentimientos que ha provocado en ellos el “estallido social”, hasta de las demandas que sienten justas, pasando por las necesidades que les aquejan y la respuesta que esperan de las autoridades. Es un trabajo productivo, sin duda, porque es importante recoger de primera fuente los intereses y necesidades de las personas, y es algo que, yo creo, debiera mantenerse siempre”, puntualizó el gobernador.

La autoridad de Gobierno dijo además que “espero que este proceso que estamos viviendo todos los ciudadanos, todos los chilenos y chilenas, tenga finalmente resultados positivos para todos”.

Cabe señalar que las personas que han participado en dichos diálogos han manifestado su aprobación y se han declarado satisfechas de ser escuchadas y de tener un espacio donde poder emitir su opinión. Ayer se realizaron tres diálogos con dirigentes sociales, en forma paralela y algunos de los participantes nos dejaron su opinión.

María Olivia Hess, integrante del Club de Adultos Mayores, Virgen de Montserrat, expresó que “estupendo, me gustó porque así debiera ser, a la gente informarle y que uno pueda expresar lo que siente, eso me gustó, estuve muy feliz y muy contenta porque cada quien tiene derecho a expresarse y son diferentes opiniones, porque cada persona es diferente, piensa y actúa diferente”.

La señora Azucena Ovando Muñoz, encontró excelente la instancia “tenía mis dudas y ahora en el grupo aprendí y salí de ellas. Compartir, conocernos, dar distintas opiniones, me parecio excelente”

Marta Triñales, Pdta de la Junta de Vecinos Nelda Panicucci, “muy interesante porque compartimos con los otros dirigentes, más o menos tenemos en general las mismas opiniones, pensamos en general casi lo mismo, así es que llegamos a un concenso, fue muy agradable compartir con algunas personas que no había visto nunca, lamento sí que esta instancia se de en estas circunstancias y no se haya dado con anterioridad”.

El trabajo lo ha estado realizando un grupo de funcionarios, con responsabilidad y dedicación, entre ellos, Violeta Castillo quien apreció este espacio de diálogo, “es una muy buena instancia en donde se llama a todos los ciudadanos, no solamente dirigentes sociales, a integrarse a estos diálogos, que contienen preguntas muy importantes que tienen que ver en cómo se sienten con respecto a la contingencia, con respecto a lo que ha pasado desde octubre hasta la fecha. La verdad es que estos diálogos han sido muy buenos, porque la gente ha podido sacar lo que tiene en su corazón, en su mente y poder decirlo sin ningún problema, ya que en estos diálogos no importa la tendencia política, religiosa, etc., lo importante es lo que piensa como ciudadano y las necesidades y qué podría aportar al país en estas circunstancias”