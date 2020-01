Doce magallánicas reciben apoyo para sus emprendimientos a través del Fondo Levántate Mujer

Pérdidas de productos, deterioro o inhabilitación de sus lugares de trabajo, y baja en ventas son parte de los problemas que han sufrido en el contexto de la crisis social que atraviesa el país y que este fondo espera en parte aliviar, para reactivar sus negocios.



“La crisis me afectó en la parte de insumos, porque la gente con el miedo no bajaban al sector, entonces se echaron a perder todas las cosas que tenía. Además, con los cortes de luz, se me estropearon máquinas”. Así explica las repercusiones que ha vivido su emprendimiento los últimos meses, Laura Smoje Mansilla, una de las magallánicas que se adjudicaron recursos del Fondo Levántate Mujer, con los cuales busca implementar nuevamente su negocio.

La iniciativa del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, junto a la Fundación para Promoción y Desarrollo de la Mujer, Prodemu, tiene como objetivo contribuir a la reactivación de los negocios o emprendimientos de las mujeres que se han visto afectadas por la crisis social que atraviesa el país, ya sea directamente con la pérdida total o parcial de sus bienes, o indirectamente por la baja en sus ventas; medida que se concretó este miércoles con la adjudicación de fondos ascendientes a $250 mil pesos a doce emprendedoras de la comuna de Punta Arenas.

La instancia fue encabezada por la Directora Regional de SernamEG Magallanes, Fabiola García Pinto, y la Directora Regional de Prodemu Magallanes, Gabriela Sánchez Cañete, y forma parte de las medidas dispuestas por el Gobierno en el marco de la Agenda Pro Pyme Mujer.

“El fondo les permitirá dinamizar sus negocios, a través de la adquisición de materias primas, insumos y materiales, con los cuales ellas van a seguir mejorando e incrementando poco a poco su nivel de ventas, que es en lo que principalmente se han visto afectadas en el último período”, explicó la Directora de SernamEG, Fabiola García Pinto. Así también lo señala la representante de Prodemu, Gabriela Sánchez Cañete: “Dada la emergencia este fondo se evaluó, se adjudicó y se concretó en muy poco tiempo, y de hecho hoy día ya cada una de las mujeres hizo la inversión correspondiente de acuerdo a lo que necesitaba”.

Janet Díaz Latorre, dueña de una tienda de venta y arriendo de disfraces, también fue beneficiada con este fondo, tras el robo de insumos y materiales de construcción que sufrió su negocio: “Se vio afectado porque las arterias principales fueron cerradas por las protestas (…) así que este beneficio para mí fue súper bueno porque estamos pasando por un momento e instancias que son lamentables, así que la ayuda ha sido aprovechada muy bien”, declaró.

Además de estos fondos, la Agenda Pro Pyme Mujer ha levantado en la región un seminario y una feria enfocada al emprendimiento femenino. Además, cuenta con otras medidas a nivel nacional, las que se pueden revisar aquí: https://propymemujer.minmujeryeg.gob.cl/.