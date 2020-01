Intendente entregó la medalla del Gobierno Regional de Magallanes a los generales Jorge Peña y Roberto Machuca

-Como un reconocimiento a su contribución con la región más austral, la máxima autoridad local condecoró al ex jefe de la Quinta División del Ejército y al otrora titular de la Duodécima Zona de Carabineros, quienes en los próximos días se trasladarán a otras regiones para continuar con otros proyectos.



Esta mañana y con la presencia de distintas autoridades gubernamentales de la región, se llevó a cabo en el salón Nelda Panicucci de la Intendencia una solemne ceremonia en la cual el Intendente José Fernández Dübrock condecoró con la medalla del Gobierno Regional de Magallanes a los generales Jorge Peña Núñez y Roberto Machuca Rojas, quienes durante el año 2019 estuvieron al mando tanto de la Quinta División del Ejército como de la Duodécima Zona Policial de Carabineros, respectivamente.

En la instancia, los ex jefes locales de las instituciones nombradas, que en los próximos días se trasladarán a otras regiones, escucharon un breve discurso pronunciado por la máxima autoridad de la región, quien agradeció su gestión y destacó las labores ejecutadas por ambos en el territorio más austral del país, debiendo enfrentar un complicado fin de año producto de las movilizaciones sociales. Pese a esto, se resaltó su liderazgo y compromiso para lidiar con cada una de las situaciones, y así poder tomar certeras decisiones en los momentos más difíciles en beneficio de la comunidad magallánica.

“Quiero agradecer por la contribución de los dos generales a los que les tocó un año bastante complejo, con situaciones distintas a lo que es un año tradicional debido al estallido social. De parte del Gobierno Regional estamos muy agradecidos por su colaboración y por estar siempre dispuestos a ayudar en cualquier cosa que se les solicitó. Le deseamos los mejores de los parabienes en su vida futura”, estipuló el Intendente Fernández.

Tras el homenaje de despedida, el general Peña, que fue llamado a retiro y próximamente se radicará en la ciudad de Santiago, enfatizó que “recibo esta medalla con bastante humildad, toda vez que uno trabaja por, para y a través del Ejército en beneficio del país. Magallanes es una región muy especial, que a uno lo encanta y le tomé mucho cariño, y haber trabajado en esta región fue muy engrandecedor”.

Finalmente, el ex titular de Carabineros en Magallanes, sostuvo que “fue un año excelente, me voy con sentimientos encontrados, creo que hay desafíos pendientes todavía para lo que se viene en lo que queda del 2020, pero estoy contento en las condiciones y en los índices de criminalidad en los cuales pudimos dejar la región que es privilegiada respecto del contexto del país. Estoy sorprendido por este reconocimiento, no me lo esperaba y le agradezco al señor Intendente. Podemos irnos tranquilos y con la confianza de que todos los esfuerzos se hicieron en beneficio de la comunidad, que es lo más importante”.