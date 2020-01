Lancha científica “Karpuj” del INACH comienza su tercera campaña en Antártica

Son 15 los proyectos científicos pertenecientes al Programa Nacional de Ciencia Antártica (Procien), además de 3 proyectos de cooperación internacional, que utilizarán la lancha científica del Instituto Antártico Chileno (INACH) RS. Karpuj en su trabajo de muestreo en el Continente Blanco en esta LVI Expedición Científica Antártica (ECA 56) que ya se encuentra en desarrollo.

El 9 de diciembre la nave inició su viaje hasta Puerto Williams, y el 12 de este mismo mes zarpó rumbo al Continente Blanco, arribando a bahía Fildes el 15 de diciembre a las 05:30 am sin novedad.

La lancha científica ya se encuentra en bahía Fildes, isla rey Jorge, donde recaló por tercera vez en el Continente Blanco, bajo la capitanía de Jorge Acevedo, quién junto al piloto Felipe Martínez, conocen la embarcación desde su primer zarpe como nave de investigación.

Hoy Karpuj, ya se encuentra embarcando a los primeros investigadores, quienes aguardaban por ella en la base científica Profesor “Julio Escudero” del INACH. Las iniciativas que serán apoyadas esta temporada, ya sea en traslado o trabajo científico a bordo, son los siguientes:

Proyectos de investigación

1.- «Aislamiento y caracterización de microorganismos extremófilos desde la Antártica con aplicaciones en celdas de combustible microbianas a bajas temperaturas», (Universidad San Sebastián), Iván Nancucheo.

2.- «Dinámica temporal de óxido nitroso y metano en una bahía costera de la Península Antártica Occidental (PAO): desde la variabilidad diaria a la interanual», (Universidad de Concepción), Laura Farías.

3.- “Moléculas auto-inducidoras como reguladores del crecimiento en plantas vasculares antárticas, como herramienta útil para el incremento de la respuesta vegetal a la limitación de nutrientes (Universidad Autónoma), Claudia Rabert.

4.- «Calentamiento nocturno in situ: llenando los vacíos para desentrañar las respuestas de las plantas al calentamiento regional de la península Antártica». (Universidad de la Frontera), León Bravo.

5.- «Dinámicas de eucariontes fotosintéticos microbianos asociados a esponjas durante transiciones estacionales en Antártica» (Universidad Mayor), Nicole Trefault.

6.- «Costras biológicas del suelo Antártico: efectos sobre el desempeño ecofisiológico de Colobanthus quitensis y los mecanismos moleculares involucrados.» (Universidad de Talca), Andrea Barrera.

7.- «Respuestas adaptativas de musgos antárticos al cambio climático», (Universidad Santiago de Chile), Gustavo Zúñiga.

8.- «Visión genómica sobre el pasado y el presente de la biodiversidad antártica: una herramienta para evaluar el destino de un ecosistema único en un mundo cambiante (GAB)», (Universidad de Chile), Elie Poulin.

9.-“Conectando el microbioma del zooplancton con procesos ecosistémicos en el Océano Austral”, (Universidad de Concepción), Mireia Mestre.

10.- «Desde bajas a altas latitudes: Adaptaciones termales de focas a un mundo cambiante», (Universidad de Valparaíso), Alicia Guerrero.

11.- «Un asunto de tamaño: Acoplando rasgos de historia de vida temprana de peces Antárticos y forzantes ambientales en un océano cambiante», (Universidad de Valparaíso), Mauricio Landaeta.

12.- «Red interdisciplinaria para el estudio de compuestos bioactivos de hongos antárticos para el control de células cancerígenas, levaduras patógenas y cepas bacterianas para la salud humana», (Universidad de la Frontera), Cristian Paz.

13.- «La influencia de colonias de pingüinos sobre el desarrollo de comunidades de tundra en la península Antártica», (Universidad Católica de Temuco), Angélica Casanova.

14.- “Explorando la extensión espacial y temporal de intrusiones modificadas de Agua Profunda Circumpolar en una bahía costera antártica: Una combinación de modelamiento oceánico y observaciones», (Universidad Austral de Chile), Andrea Piñones.

15.- «Rol actual y futuro de Salpa thompsoniy Euphausia superbaen el flujo de carbono pelágico en la región occidental de la península Antártica,(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Juan Höfer.

16.- Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas marinos de Altas Latitudes FONDAP IDEAL (Universidad Austral), Humberto González.

Cooperación internacional

1.- «Understanding the dynamics of an ancient Antarctic glaciation» (Nueva Zelandia), desarrollará un campamento científico, a cargo del connotado investigador Gary Wilson, cuya contraparte nacional es la paleontóloga Cristine Trevisan.

2.- «Estudio geológico entre secuencias» (Bulgaria), coordinado por Christo Pimpirev y la contraparte de Cristine Trevisan del INACH.

3.- “Prospección acústica de Kril» cooperación entre INACH y el NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) enmarcada en el programa Áreas Marinas Protegidas, se realizará el despliegue de la red IKMT y uso de SIMRAD EK-60, a cargo del investigador del INACH Francisco Santa Cruz.

El Dr. Marcelo Leppe Cartes, director nacional del INACH, resalta que desde que la nave “Karpuj” ha prestado apoyo a los investigadores en el Continente Blanco, se encuentra más que conforme con su rendimiento. “Hoy por hoy, contamos con equipos de primer nivel a bordo, los cuales sin duda, nos permiten obtener información de calidad y muy valiosa para desentrañar los misterios de la Antártica. Además, durante esta temporada contaremos con un oceanógrafo del INACH a bordo, el cual trabajará en la obtención de nuevos datos para continuar potenciando la propuesta de Áreas Marinas Protegidas que nuestro país ha presentado junto a Argentina ante la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”, argumenta Leppe.

Cabe señalar además, que la lancha de investigación RS Karpuj, permite además la cooperación con otros programas antárticos, otorgando las oportunidad de estudiar zonas poco o nada exploradas, especialmente ambientes marinos costeros en las intrincadas islas Shetlands del Sur y la península Antártica.

Características de Karpuj

La lancha científica RS “Karpuj”, es producto de la remodelación de una ex-patrullera de la Armada de Chile. Adquirida por el INACH, y reacondicionada para sus funciones científicas gracias a una asociación con la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt). Esta cumple con los mismos parámetros y exigencias de navegación antárticas que un buque de mayor tamaño.

Karpuj tiene una capacidad de 12 pasajeros y en Antártica puede transportar a 5 personas. Karpuj, cuenta con un laboratorio seco (4 m2) y un laboratorio húmedo (19 m2) para procesamiento y análisis de muestras. También dispone de un ecosonda Simrad de 38,120 y 200 kHz, un winche eléctrico con 2.000 metros de cable y una roseta para doce botellas Niskin de cinco litros cada una.

