Los actores de la franja de derecha – Víctor Maldonado – Opiniones

29 de enero de 2020: “Los actores de la franja de derecha”.

 Cuando la actividad política se retome en marzo, nos encontraremos con que se estrenará la franja televisiva con motivo del plebiscito. La oposición ha tenido a bien considerar que cada cual pueda usar los minutos y segundos disponibles según mejor estime conveniente. En cambio, la derecha podrá usar todo el tiempo de que disponga siguiendo una secuencia y un guión bastante coherente.

 En la oposición, cada cual está empezando los preparativos para la franja, teniendo que partir desde cero (desde varios ceros, dada la falta de coordinación). Pero la gran ventaja de la derecha consiste en que ya cuenta con los principales actores, los cuales tendrán un papel protagónico en su franja. Ellos están poniendo todo de su parte para que todo salga a favor de la derecha.

 De momento (pero los colaboradores podrán sorprendernos con nuevos aportes), los actores de “primera línea” han tenido que pasar una prueba exigente. La derecha necesita hacer creíble que el cambio constitucional es lo más parecido a la inestabilidad, el desorden y la justificación de la violencia.

 En cambio, ellos representan el orden, la estabilidad y la sensatez. En un país en el que apoyaron un golpe de estado, es difícil echar a volar una paloma de la paz a cuerda, con cierto grado de decoro. Por lo mismo, el casting de actores los ha hecho pasar por una dura prueba. Finalmente, ya tienen el elenco estelar.

 La confianza está puesta en Luis Mesina, su llamado a los convencionales electos a constituirse en la primera reunión, autodeclararse soberanos y cerrar el Congreso de inmediato, es una joya. Avala la idea que la oposición perdió todo sentido de los límites y de que el cambio constitucional es una excusa.

 En cuanto a actuación, la disputa de Mesina es mano a mano con Hugo Gutiérrez. Sus reiteradas declaraciones ponen en duda el impecable desempeño opositor a favor de la paz en base a mayor justicia. Hasta ahora habíamos pensado (después de Carmen Gloria Quintana) que el quemar un ser humano era malo. Pero cuando se dice que “Antofagasta la lleva”, porque en esa ciudad una bomba molotov estalla dentro de un furgón de Carabineros, y tres funcionarios quedan heridos, queda demostrado que se pasó un límite.

 Pero el reconocimiento de la derecha no tiene límite con esa magnífica escena (que veremos en su franja hasta la saciedad) de los encapuchados entrando al salón de honor del antiguo Congreso, ovacionados en un acto por los derechos humanos. Los organizadores se declaran sorprendidos por un acto espontáneo. Pero todos sabemos que al Parlamento se entra a cara descubierta y presentando el carnet (no existen fotos de carnet con capucha).

 Ante esta buena organización de la franja de derecha, cabe una advertencia. Hay dos errores que no nos podemos permitir: el aceptar cualquier opinión que se da en la oposición solo porque es de oposición; y, dar el triunfo por seguro. El desatino consiste en hablar como si se hubiera ganado, como si solo se pudiera ganar, y quienes ganarán serán los más radicalizados. Hace justo cien años, Lenin escribió un libro en que definía el izquierdismo como una “enfermedad infantil”. Siempre es bueno volver a los clásicos. Evita repeticiones.

Víctor Maldonado R.

Reforma tributaria

La comisión mixta aprobó un aspecto pendiente de la reforma tributaria en que hubo discrepancias entre la Cámara y el Senado, por lo que el Gobierno espera una rápida ratificación en el Congreso.

 Senador Carlos Montes (PS)

 Se mantiene pendiente la recaudación de “más recursos para ciertos desafíos que el Estado tiene que asumir, pero a su vez, se requiere que los sectores de mayores ingresos aporten más tributariamente”.

 “Los más ricos de este país aportan muy poco. Hay 140 poderosos que tienen un capital de más de 100 millones de dólares; está un señor que tiene un capital de 16.700 millones de dólares; otro que tiene 3 mil millones de dólares, en el caso del Presidente, y distintos montos, pero ellos no están aportando lo que podrían”. “Se puso el impuesto a los bienes inmobiliarios, que es muy menor, pero fue un paso. Nos falta completar esto”.

Pensiones

El Gobierno y la DC han llegado a un principio de acuerdo en el caso de la reforma de pensiones. Las indicaciones que responden al acuerdo se presentarán en la Sala de la Cámara o en su tramitación en el Senado.

 Diputado Pablo Lorenzini (DC)

 “Para información de todos mis colegas, nosotros, la Democracia Cristiana, nos reunimos con el Gobierno con los ministros y hemos acordado una serie de puntos”.

 “Que quede en acta el compromiso que asumimos y en ese sentido vamos a votar a favor del proyecto”.

Diputado Manuel Monsalve (PS)

 “El Gobierno ha creado la idea de que aquí ha habido una conversación muy transversal, pero lo concreto es que la propuesta del Gobierno no tiene acuerdo, sólo va a tener acuerdo con parlamentarios de la Democracia Cristiana, y la verdad que eso no es nada bueno”.

Haciendo el juego del adversario

Las declaraciones de Mesina han seguido provocando reacciones en la oposición.

 Iván Flores, presidente Cámara de Diputados (DC)

 “Lo que están haciendo es justamente fortalecer la campaña del terror que algunos grupos de extrema derecha están haciendo”.

 Carlos Maldonado, presidente PR

 “A veces pareciera que no solo en la derecha hay quienes no quieren una nueva Constitución gestada en democracia”.

 Sebastián Vergara, secretario general PPD

 “Uno de los principales actores políticos que están complicando la posibilidad de una nueva Constitución es la extrema izquierda”.

 Álvaro Elizalde, presidente PS

 “Aquellos que se opusieron a la reforma constitucional que permitió convocar a plebiscito, ahora realizan declaraciones que son funcionales a los sectores conservadores que no quieren una nueva Constitución y promueven el rechazo”.