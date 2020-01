Médico Veterinario Alejandro Canales asume dirección de oficina provincial SAG Última Esperanza

Oriundo de Puerto Natales y con una década al servicio de la institución, durante el traspaso del cargo destacaron su amplio conocimiento territorial y su cercanía con pequeños/as y grandes productores/as provinciales.

Puerto Natales, 03 de enero 2020. Con la presencia del gobernador provincial, Raúl Suazo Mardones, del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, Gerardo Otzen Martinic, y de un cohesionado grupo de trabajo, este viernes se oficializó la nueva jefatura de la oficina provincial de SAG Última Esperanza, que fue asumida por el médico veterinario de la Universidad Austral de Chile, Alejandro Canales Helmer, a contar del 01 de enero del presente.

Tras ser consultado sobre este nuevo desafío, Canales se mostró confiado, manifestando en primera instancia: “soy parte de un equipo de trabajo consolidado, con el cual hemos trabajado codo a codo en distintos ámbitos del trabajo institucional: en muestreos, en controles fronterizos, etc. Somos un equipo sólido y afiatado, tanto en lo técnico como lo personal, por lo que no me cabe duda de que pondremos todo nuestro esfuerzo para cumplir la principal tarea que se nos ha encomendado, y que es la de mantener y proteger el patrimonio sanitario regional y nacional”.

Mejorar los tiempos de respuesta a usuarios y resolver trámites de la forma más expedita posible, es otra de las metas que se ha propuesto el nuevo directivo, señalando: “Última Esperanza es un provincia que crece día a día, y esto nos obliga a estar alertas no solo en materias del ámbito silvoagropecuario, sino que también, en la protección de los recursos naturales, y en la rigurosidad y empatía con la que debemos trabajar para dar respuesta a las necesidades de la industria del turismo que aumenta cada temporada”.

“Mi política será siempre de puertas abiertas, de escuchar y dar respuesta a todos quienes estén ligados al ámbito silvoagropecuario, de potenciar la participación de los productores locales en programas tan importantes para el desarrollo regional como es el SIRSD-S, y por ello, nuestro trabajo implicará mayores salidas a terrenos, permitiendo tener un mayor contacto con grandes y pequeños productores”, enfatizó Canales.

Tras la ceremonia, el director regional de SAG Magallanes, Gerardo Otzen, destacó el trabajo del nuevo jefe provincial mientras lideró el equipo SAG de la planta faenadora local, y reconoció la excelente dirección del jefe saliente, Carlos Fuentes Oyarzún, quien por más de 29 años ha pertenecido a dicha unidad y que seguirá cumpliendo labores en la oficina provincial como sectorial agrícola.