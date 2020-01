Mesura económica de los veranistas chilenos estas vacaciones

Un estudio realizado por Criteria y Caja Los Héroes analizó cómo los chilenos están planificando sus vacaciones para los meses de este verano 2020. En ese sentido, menos de la mitad de los encuestados (41%) asegura que tomará vacaciones en esta época estival, considerando un promedio de 11 días para estos efectos.

No obstante, según el estudio encargado por Los Héroes, un 59% señaló que no tomará vacaciones en esta temporada, aludiendo fundamentalmente razones económicas. Así, por ejemplo, un 53% de quienes no tomarán vacaciones argumentan que no tienen dinero para ello, y un 20% prefiere ahorrar ese dinero.

Esta mesura económica se reafirma a la hora de ver la disposición de pago de quienes sí vacacionarán, los lugares donde planifican hospedarse y los principales destinos. Respecto de los lugares preferidos para vacacionar, solo un 15% optará por algún destino en el extranjero, mostrándose una amplia preferencia por los destinos nacionales.

En ese sentido, destaca la región de Valparaíso (21%) como destino preferente. En tanto, otras de las regiones preferidas por los encuestados son Los Lagos (11%), La Araucanía (10%), Bio Bío (9%) y Coquimbo (8%).

Por otra parte, respecto al nivel de gastos pensado para este periodo, el estudio de Los Héroes revela que un 62% de los encuestados a nivel nacional tienen planificado gastar menos de 200 mil pesos. En tanto, un 27% gastará sobre ese monto. Asimismo, un 54% optará por alojamientos que no signifiquen algún tipo de pago, considerando para esto casas o departamentos propios, de amigos o familiares.