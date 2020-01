San Gregorio participó de inédito diálogo ciudadano del Minvu que se realizó en simultáneo en todo Chile

El pasado martes, desde Arica hasta Magallanes y de manera simultánea, es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un inédito diálogo participativo junto a la sociedad civil en todo el territorio nacional.

En el caso de Magallanes, la comuna de San Gregorio (799 habitantes según Ceso 2017) fue la elegida como la sede regional para la realización de esta instancia, donde participaron más de 30 vecinos; el seremi del Minvu, José Miguel Horcos Guarachi; el alcalde Édgar Cárcamo Alderete, concejales y funcionarios municipales.

El diálogo ciudadano contó con preguntas relacionadas con la situación social que vive el país, como también otras con respecto a la cartera de Vivienda y Urbanismo. “Esto es importante para nosotros, porque podemos ver cómo seguir mejorando en la creación de políticas públicas. Nos hemos dado cuenta que hay una opiniones diversas con respecto al Minvu y la idea es canalizar las opiniones a nivel nacional, para luego dar el enfoque preciso”, dijo el seremi del ramo, José Miguel Horcos.

Los vecinos se mostraron muy contentos con la actividad y además que esta instancia de conversación no se había dado antes en San Gregorio. Así lo manifestó Constanza Ojeda Uribe, quien dijo: “Me pareció algo muy bueno, espero que se pueda concretar algo de todo esto que se generó hoy. Es un espacio muy comunitario; yo vivo hace poco tiempo aquí en la villa y me pareció que estas instancias son valiosas, considerando que somos una comunidad pequeña y no existen estos espacios para compartir el pensamiento de cada habitante”.

Para el alcalde de San Gregorio, Édgar Cárcamo, el diálogo ciudadano fue muy fructífero y que “estas son las oportunidades que uno tiene para saber realmente cuáles, son en el fondo, las necesidades y prioridades que tienen la población. En esta ocasión, nos sentimos orgullosos de que el Minvu nos haya elegido para ser la sede regional del diálogo”.